Склад обокрали на 3 млн рублей в Новосибирске

Пятерых жителей Новосибирска подозревают в крупной краже со склада. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, они снимали на складе ячейку, портили стены соседних камер хранения и воровали оттуда вещи. Чтобы никто ничего не заподозрил, преступник проносили друг друга на склад в мешках. Общий ущерб оценен в три миллиона рублей.

«Оперативники выяснили, что фигуранты в возрасте от 18 до 41 года ранее были знакомы друг с другом и совершали преступления с августа по сентябрь нынешнего года», — рассказали в ведомстве.

В данный момент идет расследование.