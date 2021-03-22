Склад «интернет-магазина» с 40 кг синтетических наркотиков нашли в Клину. Видео

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию в Клинском городском округе Московской области по нейтрализации наркоторговцев, реализующих запрещенные вещества через интернет. Задержаны члены преступный группы, обнаружено 40 килограммов синтетических наркотиков.

Преступники производители наркотики, а потом продавали их в интернете. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Спецслужбам известны личности активных участников группы, «подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности».

«В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство альфа-PVP общей массой не менее 40 килограммов, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества», — заявили в ФСБ.

Там добавили, что преступники взяты с поличным, деятельность незаконного производства пресечена. Сколько человек задержаны, не уточняется.

Следственным управлением ФСБ России открыто уголовное дело по статье УК РФ «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненный срок. Расследование дела продолжается.