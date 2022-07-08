Склад черной игры на 30 млн рублей нашли под Хабаровском. Видео

Следственный комитет России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота черной игры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи завели дело по статье «Незаконные приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные организованной группой».

По данным следствия, с мая по июль 2022 года подозреваемые, действуя в составе организованной группы, незаконно добыли рыбу осетровых видов с использованием маломерного судна на реке Амур, в Комсомольском районе Хабаровского края.

Помимо этого, члены организованной группы, согласно отведенным ролям, с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта перемещали между регионами незаконно добытую рыбу и икру рыб семейства осетровых.

Ущерб от действий злоумышленников оценивается более чем в 30 миллионов рублей.

Ранее полиция задержала жителя Хабаровского края с 20 килограммами черной икры стоимостью 400 тысяч рублей. Мужчина утверждал, что нашел ее на берегу реки Амур.