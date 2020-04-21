Скелеты и расчлененный труп: пенсионера из Сибири заподозрили в жестоких убийствах

СУ СК РФ Новосибирской области сообщило, что 36-летний знакомый приехал на велосипеде к подозреваемому. Односельчане вместе выпивали, и с тех пор молодого мужчины больше никто не видел.

Позже полицейские узнали, что велосипед пропавшего стоит около дома пенсионера. Он заявил, что гость ушел от него пешком. Однако в доме 66-летнего мужчины они обнаружили страшную находку.

«Мужчина убил и расчленил своего знакомого. Останки спрятал под полом. Там же обнаружили два человеческих скелета», — заявили в Следственном комитете.

Сейчас следователи устанавливают личности убитых. Специалисты проведут судебно-медицинские экспертизы. Расследование дела продолжается.

Уточняется, что подозреваемого в 1991 году осудили за убийство сестры и приговорили к 15 годам тюрьмы. Телеканал РЕН ТВ написал, что речь идет о Викторе Захарове. Он жил в Северном порядка 10 лет. По данным телеканала, местные обходили его стороной.