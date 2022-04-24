Скелетированные останки двух новорожденных детей обнаружили в заброшенном доме в селе Шагалово Коченевского района Новосибирской области. Об этом порталу НГС сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным одного из источников, на месте работают СК и полиция, однако в силовых ведомствах информацию не прокомментировали. Другой источник уточнил, что скелеты, по предварительным данным, пролежали в доме с самой осени. Подозреваемых пока нет.

Местная жительница рассказала изданию, что правоохранители берут анализы на ДНК у всех жителей села в возрасте от 12 до 60 лет. Сами жители Шагалова признались, что никого не подозревают. На вопрос о том, было ли такое, чтобы они видели беременную, а потом ребенок куда-то исчез, жительница села ответила отрицательно. Она предположила, что останки могли привезти из соседних деревень.

«У нас же тут деревни есть километрах в пяти, в шести. Как минимум здесь две деревни. Могли оттуда привезти», — заметила женщина.

На сайтах полиции и СК по Новосибирской области данных о происшествии пока нет.