Криминал 13 апреля 2023, 12:59 Скелетированные останки человека нашли в квартире в Москве СК по Москве: скелетированные останки человека нашли в квартире на Дубнинской улице Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

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Скелетированные останки человека нашли в одной из квартир жилого дома на севере Москвы. Начата доследственная проверка, сообщили в Следственном комитете столицы.

Скелетированные останки человека нашли 13 апреля в одной из квартир жилого дома по улице Дубнинской. В Тимирязевском межрайонном следственном отделе уже начали доследственную проверку.

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«В настоящее время следователи столичного СК осматривают место происшествия, опрашивают соседей, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в ведомстве.

Ранее жительница Новой Москвы нашла тело своей 16-летней дочери в ванной комнате. Девочка заперлась там ночью. По данным СМИ, в квартире хранился травматический пистолет, которым владел отец девятиклассницы. У него были все необходимые документы на оружие, однако неясно, где именно он его держал.