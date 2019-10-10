Скелет в шкафу: убийца прятал труп в стене 6 лет

Преступление житель Калифорнии совершил в 2009 году. Он убил свою соседку и замуровал труп в стене собственной квартиры. Спустя шесть лет аноним позвонил в полицию и сообщил, что тело женщины может быть спрятано в одной из квартир…в стене.

Тело несчастной, пропавшей без вести шестью годами ранее, действительно обнаружили замурованным в квартире соседа. Убийцу приговорили к 11 годам лишения свободы.