Скелет в шкафу: убийца прятал труп в стене 6 лет
В США суд вынес приговор убийце, который прятал тело жертвы в стене своего дома целых шесть лет, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на телеканал NBC News.
Преступление житель Калифорнии совершил в 2009 году. Он убил свою соседку и замуровал труп в стене собственной квартиры. Спустя шесть лет аноним позвонил в полицию и сообщил, что тело женщины может быть спрятано в одной из квартир…в стене.
Тело несчастной, пропавшей без вести шестью годами ранее, действительно обнаружили замурованным в квартире соседа. Убийцу приговорили к 11 годам лишения свободы.