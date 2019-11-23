Скелет младенца нашли под соснами в Петербурге

Останки обнаружил 56-летний индивидуальный предприниматель днем 22 ноября. Мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что увидел тело маленького ребенка с гнилостными изменениями под соснами в 50 метрах от многоквартирного дома по улице Анисимова в Колпине.

По указанному адресу приехали правоохранители и кинологи. Они выяснили, что не было некоторых частей тела — нижней части таза, ног и рук. Останки передали специалистам на экспертизу. В морге эксперты установят пол, возраст, причину и давность смерти.

Следственный отдел Главного следственного управления СК России по Колпинскому району начал проверку. Пока выясняется личность ребенка и имя его матери.