Криминал 07 декабря 2023, 13:47 Сказала матери «не вой». Как прошло утро устроившей стрельбу брянской школьницы МК: устроившая стрельбу в Брянске школьница утром сказала матери «не выть» РИА «Новости»

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Устроившая стрельбу в брянской гимназии № 5 девочка утром перед уходом на занятия коротко сказала матери: «Не вой». Женщина сначала не поняла, что это значит. А всего через час в стенах учебного заведения произошла трагедия, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, в четверг, 7 декабря, ученики восьмого класса должны были прийти ко второму уроку. Девочка опоздала на несколько минут и зашла в класс, когда учительница раздавала тетради.

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Источник указал, что ученица не стреляла в кого-то прицельно. Огонь был хаотичным, но метила она именно в людей.

По словам классной руководительницы, девочка была замкнутой, «даже чересчур тихой». Вместе с тем пару месяцев назад у нее случился конфликт с другими одноклассницами. После этого, как утверждает учительница, организовали встречу с родителями.

«Повода как такового не было. Просто более активные девочки конфликтовали с менее активной. Тогда я объяснила, что надо уметь договариваться. И вроде бы после этого они стали нормально общаться», — пояснила она.

Утром, по данным МК, девочка не стала завтракать, а перед уходом сказала матери «Не вой». Видимо, как предположил источник издания, она имела в виду реакцию женщины, когда та узнает о произошедшем в гимназии.