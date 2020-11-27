СК завершил расследование по делу вора в законе Шишкана Раменского

СК завершил следствие по делу криминального авторитета Олега Шишканова, сменившего фамилию на Медведев. Одним из наиболее жестоких преступлений, в которых его обвинили, стало убийство семьи подмосковного депутата Татьяны Сидоровой.

Расследование велось в отношении 18 участников банды во главе с Медведевым, уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее участникам вменяют тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение оружия и боеприпасов, организацию и участие в преступном сообществе и занятие высшего положения в преступной иерархии.

Среди преступлений, в которых обвинили криминального авторитета и его соучастников, наиболее жестоким следователи сочли убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

«Практически сразу же следствие выдвигало версию о причастности к произошедшему Медведева, однако прямых доказательств этого не было», — подчеркнула Петренко. В ходе расследования предположения подтвердились. Удалось установить масштаб преступной деятельности авторитета и полученных им незаконным путем доходов.

Олег Медведев (Шишкан Раменский) изначально выставлял себя крупным бизнесменом и меценатом. Но следователи выяснили, что в действительности он предпринимателем не являлся, не имел легальных источников дохода и не платил налоги. Деньги на благотворительность он тоже никогда не пускал, однако щедро платил многим политикам, бизнесменам и артистам за их дружбу и услуги.

«Фигуранты уголовного дела и их защитники скоро приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела», — заключила Петренко. В отношении соучастников Медведева, которым удалось скрыться за границей, расследование продолжат.