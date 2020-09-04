СК завершил расследование по делу генерала полиции Мельникова

Экс-генерала МВД Александра Мельникова обвинили в попытке получения взятки в 30 миллионов рублей. Расследование по его делу завершено. Материалы СК готов передать в прокуратуру.

Сейчас обвиняемые и защита изучают материалы уголовного дела, сообщили в пресс-службе СК РФ. После этого его направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Мельникову и трем его соучастникам вменяют покушение на получение и дачу особо крупной взятки. Их также обвинили в посредничестве в крупном взяточничестве и попытке мошенничества в особо крупном размере.

Следствие считает, что в 2019 году к генералу полиции через посредников Ивана Викова и Андрея Фролова обратился Андрей Викол. Он просил возобновить производство по делу о хищении денег у подконтрольной компании. Расследование вело одно из следственных подразделений столичного главка. Викол предлагал заплатить за «услугу» 30 миллионов рублей.

Мельников воспользовался своим служебным положением и «убедил уполномоченное лицо» снова начать расследование. Позже его прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Александра Мельникова задержали в сентябре 2005 года. Решением Басманного суда 25 сентября его арестовали.