СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме. Жертвами педофила признали 9 детей
Мужчина пользовался беспомощностью малолетних воспитанников интерната более двух лет — с мая 2015 по август 2017 года, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ.
«Обвиняемый <…> совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девяти детей», — отметили в ведомстве.
Следственные действия завершены. Уголовное дело направили в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение.
Жителю Челябинской области вменяют преступления, предусмотренные статьей 132 УК РФ. В ней идет речь о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
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В СК подчеркнули, что умышленные действия обвиняемого подтвердились после проведенных экспертиз. Для пострадавших детей предприняты необходимые меры по социальной адаптации.
В феврале 2018 года правоохранители задержали 51-летнего Сергея Кокорина, которого заподозрили в изнасиловании подростков от 10 до 14 лет. Все они были воспитанниками детского дома. Сначала речь шла о семи мальчиках. Они рассказали о случившемся приемным родителям.
Кокорина держали в СИЗО первые месяцы расследования, напомнил «Интерфакс». Потом меру пресечения изменили на домашний арест. В сентябре мужчина снова оказался в следственном изоляторе — он пытался давить на свидетелей.