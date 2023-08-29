СК завершил расследование дела о покушении на убийство в центре Москвы | 360°

Криминал 29 августа 2023, 14:24 СК завершил расследование дела о покушении на убийство в центре Москвы СК: уголовное дело о покушении на убийство в центре Москвы передали в суд Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершили расследование по уголовному делу о покушении на убийство в центре города. Подозреваемый признал вину. Дело передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

Подозреваемого обвиняют по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на убийство»).

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По данным ведомства, в конце июня этого года мужчина прогуливался по Нижегородской улице в состоянии алкогольного опьянения. Он забрел во двор жилого дома, где у него возник конфликт с незнакомцем. В ходе ссоры подозреваемый нанес оппоненту не менее одного удара ножом в область груди.

«В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

Ранее мужчину в военной форме с сигнальным пистолетом задержали в Москве.