СК завершил расследование дела банды серийных похитителей иномарок в Петербурге

В Петербурге завершили расследование дела банды похитителей иномарок. По данным следствия, преступники украли 22 автомобиля на общую сумму 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Организованная преступная группировка имела несколько подразделений. С июня 2014 года по декабрь 2018 года они похищали машины в Петербурге и Ленинградской области. Злоумышленники специализировались на кражах иномарок без сигнализации. Преступники проникали в салоны машин и с помощью специального оборудования заводили их, а после скрывались с места преступления. Затем машины перекрашивали и продавали в различные регионы для разборки на запчасти.

Главарь банды и пять ее участников в зависимости от роли каждого обвиняются в руководстве преступным сообществом, краже в крупном размере, совершенной организованной группой, а также в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

После вручения копий обвинительного заключения дело направят в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.