СК завел уголовное дело после гибели трех детей на пожаре в Хакасии

Трое детей погибли при пожаре в Хакасии. По этому факту СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности трем лицам.

Следствие заявило, что вечером 26 апреля 30-летняя местная жительница ушла по своим делам и оставила запертыми в квартире семилетнюю и шестилетнюю дочерей, а также четырехлетнего сына одних дома. В этот же день правоохранители узнали, что в районную больницу доставили трех детей. Они пострадали при пожаре в квартире. Врачи боролись за их жизни, но дети скончались.

«У детей не было шанса самостоятельно выбраться из горящей квартиры, так как она находится на втором этаже, а входная дверь была закрыта на ключ», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Одна из версий случившегося — дети баловались с огнем, из-за чего в итоге и начался пожар. Все обстоятельства случившегося выясняются. Действиям матери погибших дадут уголовно-правовую оценку. Также проверят и сотрудников органов системы профилактики «на предмет возможного наличия в их действиях халатности при работе с семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации».