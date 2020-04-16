СК завел дело против готовившего нападение на школу подростка

«Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, проживающего с родителями в городе Красноярске. Подросток подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 1 статьей 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), статьей 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и статьей 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств)», — говорится в сообщении ведомства.

Днем 16 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании красноярца 2006 года рождения. Подросток хотел устроить стрельбу и взрывы в школе. Силовики нашли у подростка обрез охотничьего ружья с патронами, самодельную взрывчатку и средства связи, а также его дневники, в которых он расписал план своих преступных действий.

Во время допроса юноша подтвердил, что хотел устроить стрельбу в школе. Он планировал это сделать 19–20 апреля.