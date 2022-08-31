СК завел дело против уральской семьи после сообщений об истязании детей

Унижают, бьют, оскорбляют и запугивают — так охарактеризовала своих родителей сбежавшая из дома жительница Екатеринбурга. Девушка заявила, что устала от подобной жизни, поэтому ушла. Сейчас она переживает за старшую сестру, которая уже сама стала мамой, а также родных младших братьев и сестер, которые продолжают жить с матерью и отцом.

По словам девушки, родители редко бывают трезвыми. Напившись, они якобы избивают детей.

«Вчера в два часа ночи сестра мне присылала голосовые сообщения и видео, где мама бьет то ли брата, то ли сестру. Вообще непонятно», — поделилась жительница Екатеринбурга.

По ее словам, достается и старшей сестре, у которой забирают детское пособие, чтобы купить на него алкоголь.

«Я обращалась везде, писала заявление в прокуратуру. Нет никакого результата. Приходила опека к родителям, они поговорили и ушли», — подчеркнула собеседница.

При этом сами родители уверены, что дома у них все нормально, а все сообщения о якобы насилии над детьми распространяют недруги. Но показали они только трех малышей. Еще один, который попал на видео с пощечинами за тетрадку, журналистам не показался.

Комментируя обвинения в избиении детей, глава семьи заявил, что ему прекрасно все известно.

«Поступило заявление в школу, директором подписанное, переданное, хотя директор нас много лет знает. У нас две старшие отучились. Понять не можем, кто строчит это все», — отметил он.

Вечером 31 августа детей из квартиры забрали сотрудники полиции. Их доставили в больницу для осмотра. Если врачи обнаружат следы побоев, то ситуация может разъясниться.

Региональный главк СК завел уголовное дело об истязании несовершеннолетних. Родители пока проходят только подозреваемыми. Сотрудники ведомства считают, что супруги применяли физическое и психическое насилие в отношении нескольких своих малолетних детей.

Окончательную точку в этом запутанном деле должны поставить назначенные экспертизы. Ход расследования взяли под контроль в центральном главке СК.