СК завел дело против главы ИВС в Истре после побега пятерых заключенных

Главу ИВС в Истре заподозрили в превышении полномочий после побега заключенных. Об этом РБК сообщила помощник руководителя подмосковного управления СК Анна Тертичная.

Его заподозрили в превышении должностных полномочий по части 3 статьи 286 УК. Следователи допрашивают врио главы изолятора.

Ранее двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные, предъявили обвинение в превышении полномочий. По версии следователей, один из них выключил видеонаблюдение, и они ушли спать, не закрыв окошко для передачи продуктов.

Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди и еще четыре человека бежали из истринского изолятора 6 августа. По последним данным 18 августа полицейские поймали четверых беглецов. Одни участник побега сам сдался полиции.