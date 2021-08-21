СК завел дело после взрыва в квартире на северо-западе Москвы

Уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия» завели следователи после детонации технического устройства в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

В ведомстве пояснили, что в квартире дома на улице Малая Набережная сработало техническое устройство. В результате погибли подросток 2007 года рождения и 44-летний мужчина.

В больницу доставили малолетнего мальчика, где ему оказывают помощь. Также в квартире находилась женщина. Она не пострадала.

По предварительной версии, подросток незадолго до взрыва принес устройство в квартиру. На месте работают сотрудники столичного главка СК для установления всех обстоятельств случившегося.

Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, в квартире сдетонировала учебная граната.