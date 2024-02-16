16 февраля 2024, 10:10
СК завел дело после украинского обстрела Белгородской области
СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела Белгородской области
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту очередного обстрела Белгородской области со стороны украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомство начало расследование по статье «Террористический акт», на место ЧП прибыли криминалисты и следователи центрального аппарата Следственного комитета.
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Председатель СК Александр Бастрыкин в рамках расследования поручил установить виновных в обстреле, а также тех, кто отдал преступный приказ об атаке на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан. В комитете подчеркнули, что действиям всех причастных дадут справедливую правовую оценку.
Украинские националисты атаковали Белгород днем в четверг, 15 февраля. В результате ударов погибли семь человек, ранения получили еще 19 человек.
Минобороны сообщало, что силы ПВО ликвидировали над Белгородом 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
Следственный комитет России
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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