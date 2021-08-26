СК завел дело после смерти женщины во время пластической операции в Петербурге

Пациентка умерла во время пластической операции в петербургской клинике. ГСУ СК РФ по городу заявило об открытии уголовного дела.

«В среду в одной из клиник, расположенной в Центральном районе города, во время пластической операции на лице скончалась 31-летняя пациентка», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».

В скором времени должна пройти судмедэкспертиза для установления причин смерти. Прокуратура Санкт- Петербурга взяла под свой контроль ход расследования дела.

Название медицинского учреждения не уточняется. Известно, что это клиника в центре города.