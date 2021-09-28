СК завел дело после нападения тигра на ребенка в крымском зоопарке

Управление СК РФ по Крыму возбудило уголовное дело о небезопасных услугах из-за случая в парке «Тайган». Там тигр откусил ребенку палец.

«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка 2020 года рождения в парке львов «Тайган». — сказано в сообщении Следственного комитета.

Дело заведено по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В ведомстве добавил, что во время следствия дадут оценку действиям персонала парка и действия родителей.

Ранее «Газета.ru» написала, что 22-летняя женщина во время посещения парка львов «Тайган» поднесла годовалого ребенка прямо к клетке с хищными животными, рука оказалась на стороне хищников. В итоге тигр укусил ребенка за руку, последнему пришлось ампутировать палец. Пострадавшего доставили в республиканскую детскую клиническую больницу с ампутацией пальца. Как сообщали РИА «Новости» в Минздраве региона, его жизни ничего не угрожает.

Адвокат матери рассказал, что семья готовит обращение к главе СК с требованием открыть уголовное дело. Ход и результаты расследования дела находятся под контролем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева.