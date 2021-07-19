СК завел дело после массовой смертельной аварии под Севастополем

Уголовное дело завели после столкновения грузовика «КамАЗ» с микроавтобусом и четырьмя легковыми автомобилями под Севастополем. В результате аварии погибли пять человек, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным ведомства, водитель грузовика «КамАЗ» во время проезда по трассе «Ялта-Севастополь» не справился с управлением. Он столкнулся со следующими рядом легковым автомобилем Daewoo Nexia и микроавтобусом Mercedes Sprinter.

От удара большегруз выбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобили Renault, Hyundai и Nissan.

В результате аварии погибли водитель «КамАЗа» и четыре пассажира легковушки Renault. Там ехала семейная пара с 18-летней дочерью и сыном-подростком 15-ти лет. Прибывшие на место врачи госпитализировали пассажиров Hyundai. По данным врачей, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Угрозы их жизни нет.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сотрудники ведомства продолжают работать на месте аварии. Личности погибших установили. В ближайшее время правоохранители назначат экспертизы для установления всех обстоятельств аварии, а также событий, которые им предшествовали.