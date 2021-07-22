СК завел дело после избиения министра Приамурья

Уголовное дело завели следователи после избиения министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Один из подозреваемых в нападении заявил, что чиновник был пьян, а травму получил в результате неудачного падения. Следователи проверяют эту версию и устанавливают всех участников вероятного конфликта.

По данным СМИ, Александра Курдюкова с серьезными травмами доставили в больницу Благовещенска после отдыха на турбазе. По неподтвержденным данным, министр влез в драку.

Telegram-канал Baza сообщил, что после госпитализации Курдюкова прооперировали. Сейчас он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На запрос журналистов в региональном министерстве ответили, что руководитель находится на больничном, но никаких подробностей не привели.

Пост министра цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков занимает с января 2021 года. Всего в региональном правительстве он работает с 2010 года.