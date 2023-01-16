Криминал 16 января 2023, 18:17 СК завел дело после гибели россиян при крушении самолета в Непале Российские следователи установят обстоятельства крушения самолета в Непале РИА «Новости»

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Уголовное дело после гибели четырех россиян при падении самолета в Непале завели российские следователи. Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте установят все обстоятельства, которые привели к авиакатастрофе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве напомнили, что самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара в Непале в минувшее воскресенье, 15 января.

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На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых оказались двое мужчин и две женщины из России. Все они погибли.

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Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В рамках расследования сотрудники ведомства во взаимодействии с Министерством иностранных дел организовали комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств крушения.