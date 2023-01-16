16 января 2023, 18:17
СК завел дело после гибели россиян при крушении самолета в Непале
Российские следователи установят обстоятельства крушения самолета в Непале
Уголовное дело после гибели четырех россиян при падении самолета в Непале завели российские следователи. Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте установят все обстоятельства, которые привели к авиакатастрофе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
В ведомстве напомнили, что самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара в Непале в минувшее воскресенье, 15 января.
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На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых оказались двое мужчин и две женщины из России. Все они погибли.
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Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
В рамках расследования сотрудники ведомства во взаимодействии с Министерством иностранных дел организовали комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств крушения.
СК РФ
Падение самолета в Непале
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