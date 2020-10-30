СК завел дело о смерти пяти пациентов в госпитале Ростова

В ведомстве заявили, что в 11 октября больнице умерли пять пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции. В рамках расследования дела следователи намерены установить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в социальных сетях появилось заявление врача ростовского госпиталя. В тексте он заявил, что умершие пациенты с коронавирусной инфекцией находились на аппаратах ИВЛ, так как их состояние было тяжелым.

В какой-то момент подача кислорода снизилась. Сработали звуковые и визуальные индикаторы. Медики обратились к специалистам, которые занимались подачей кислорода и ситуация ненадолго улучшилась. Однако после давление снова начало падать. Специалисты нормализовать ситуацию не смогли, так как закончились резервные баллоны. Запасы не были рассчитаны на такие объемы. На 40 минут система отключилась полностью, что привело к смерти пяти пациентов.

Начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая заявила, что в ведомство поступило два рапорта. Врачи заявили о перебоях в поставках кислорода, снабжающая организация все обвинения отрицает.

«По объяснительным, которые нам давали: со стороны технической службы была объяснительная о том, что перебоев с подачей кислорода не было. В то же время также от исполняющего обязанности руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что все-таки перебои какие-то были», — заявила она.

На следующий день Левицкую уволили. Также в отставку по собственному желанию ушла министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.