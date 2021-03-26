СК завел дело о разжигании ненависти на мать истощенной девочки из Талдома

Против матери истощенной шестилетней девочки, которую обнаружили в подмосковном Талдоме, возбудили третье уголовное дело о разжигании ненависти в социальных сетях. Об этом РИА «Новости» сообщили в управлении СК РФ по Московской области.

Следователи изучили страницы в соцсетях, принадлежащие матери истощенной девочки из Талдома, и заметили, что она публиковала в открытом доступе видео и фото, содержащие пропаганду нацистской идеологии. Против нее завели третье уголовное дело по статье о возбуждении ненависти.

После обнаружения истощенной девочки в Талдоме в антисанитарных условиях против ее матери завели еще два уголовных дела — об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Старший помощник руководителя главка СК по Подмосковью Ольга Врадий сообщила, что все три уголовных дела объединили в одно производство.

При обыске в доме у женщины изъяли предметы, которые изучат в ходе расследования. Ей назначили судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

Шестилетняя девочка проживала в частном доме со знакомым матери. Сама женщина навещала дочь несколько раз в неделю. У нее есть еще одна 12-летняя дочь. Обе сейчас находятся в больнице.