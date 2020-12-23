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    23 декабря 2020, 13:43

    СК завел дело из-за осквернения могил советских солдат в Литве

    Наза Салех Захи

    Следственный комитет России завел уголовное дело об осквернении воинского захоронения солдат Красной армии в Литве. Памятник облили краской и изрисовали.
    СК завел дело из-за осквернения могил советских солдат в Литве

    В пресс-службе СК уточнили, что случай произошел не позднее 25 ноября. Неизвестные залили краской памятники бойцам Красной армии и могильную плиту на братском кладбище в городе Обяляй. Также вандалы нанесли свастику и кресты.

    «Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР», — заявили в ведомстве.

    Там добавили, что вандалы своими действиями продемонстрировали пренебрежение к общей памяти и истории борьбы советских солдат с фашизмом.

    Мемориал создали на месте захоронения 86 воинов 166-й стрелковой дивизии. Они погибли во время наступательной операции по освобождению Литвы от фашистских захватчиков.

    Недавно в Санкт-Петербурге подростки забросали снегом Вечный огонь, на Марсовом поле. Запись их действий появилась в Сети. Полиция разыскивает вандалов. Сейчас факел снова горит.