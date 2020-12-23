СК завел дело из-за осквернения могил советских солдат в Литве

Следственный комитет России завел уголовное дело об осквернении воинского захоронения солдат Красной армии в Литве. Памятник облили краской и изрисовали.

В пресс-службе СК уточнили, что случай произошел не позднее 25 ноября. Неизвестные залили краской памятники бойцам Красной армии и могильную плиту на братском кладбище в городе Обяляй. Также вандалы нанесли свастику и кресты.

«Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что вандалы своими действиями продемонстрировали пренебрежение к общей памяти и истории борьбы советских солдат с фашизмом.

Мемориал создали на месте захоронения 86 воинов 166-й стрелковой дивизии. Они погибли во время наступательной операции по освобождению Литвы от фашистских захватчиков.

Недавно в Санкт-Петербурге подростки забросали снегом Вечный огонь, на Марсовом поле. Запись их действий появилась в Сети. Полиция разыскивает вандалов. Сейчас факел снова горит.