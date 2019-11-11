  • СК завел дела против двоих россиян за угрозы судье и призывы к экстремизму в Сети

    11 ноября 2019, 23:24

    Анатолий Минкин

    Двое россиян стали фигурантами уголовных дел о призывах к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
    СК завел дела против двоих россиян за угрозы судье и призывы к экстремизму в Сети

    По подозрению в причастности к публичным призывам к экстремистской деятельности следователи задержали ранее судимого Алексея Вересова 1973 года рождения.

    Признаки, попадающие под статью «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия» следователи усмотрели в действиях Сергея Половца 1978 года рождения. Речь идет об угрозах убийством или причинении вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

    Обоих фигурантов задержали. В ближайшее время им предъявят обвинения, а следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

    «Судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия», — заявила Светлана Петренко.

    В ходе расследования всем действиям фигурантов дадут оценку в соответствии с нормами уголовного кодекса.