03 января 2023, 16:07
СК заведет дело против СБУ за незаконные обвинения российского военного командования
Глава СК Бастрыкин потребовал завести дело против СБУ за обвинения командующих ВС России
Российские следователи заведут уголовное дело против сотрудников Службы безопасности Украины за незаконную попытку уголовного преследования командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом Военно-морских сил России адмирала Игоря Осипова. Как сообщила пресс-служба СК, такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
В СК подчеркнули, что украинская спецслужба обвинила российских командиров в «ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины».
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В ходе расследования следователи установят личности конкретных должностных лиц, принявших это незаконное решение.
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В СБУ считают, что Кобылаш и Осипов нарушили две статьи украинского Уголовного кодекса за якобы удары по объектам критической инфраструктуры с воздуха и запуски ракет с моря по населенным пунктам страны.
Это не первое уголовное дело против СБУ, которое завели российские следователи. В минувший понедельник председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить личности украинских силовиков, которые выдвинули обвинения в адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Как напомнил сайт «Аргументы и факты», руководителя российского финансового регулятора заочно обвинили в организации рублевой зоны на освобожденных территориях, блокировке обращения гривны и финансирования российских военных. В СБУ не исключили, что объявят Набиуллину в международный розыск.
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