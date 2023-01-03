Криминал 03 января 2023, 16:07 СК заведет дело против СБУ за незаконные обвинения российского военного командования Глава СК Бастрыкин потребовал завести дело против СБУ за обвинения командующих ВС России РИА «Новости»

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Российские следователи заведут уголовное дело против сотрудников Службы безопасности Украины за незаконную попытку уголовного преследования командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом Военно-морских сил России адмирала Игоря Осипова. Как сообщила пресс-служба СК, такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В СК подчеркнули, что украинская спецслужба обвинила российских командиров в «ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины».

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В ходе расследования следователи установят личности конкретных должностных лиц, принявших это незаконное решение.

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В СБУ считают, что Кобылаш и Осипов нарушили две статьи украинского Уголовного кодекса за якобы удары по объектам критической инфраструктуры с воздуха и запуски ракет с моря по населенным пунктам страны.

Это не первое уголовное дело против СБУ, которое завели российские следователи. В минувший понедельник председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить личности украинских силовиков, которые выдвинули обвинения в адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Как напомнил сайт «Аргументы и факты», руководителя российского финансового регулятора заочно обвинили в организации рублевой зоны на освобожденных территориях, блокировке обращения гривны и финансирования российских военных. В СБУ не исключили, что объявят Набиуллину в международный розыск.