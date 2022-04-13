СК заведет дело после обстрела пограничного пункта в Курской области

Российские следователи заведут уголовное дело после обстрела со стороны Украины пограничного пункта в Курской области. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он велел сотрудникам провести тщательный осмотр места происшествия, чтобы зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры для установления личностей причастных к этому преступлению.

О стрельбе по пограничному пункту в деревне Гордеевка сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что интенсивный огонь велся со стороны Украины: только ответной стрельбой российских пограничников удалось подавить огневую точку противника. Глава региона отметил, что происшествие обошлось без жертв и разрушений.

Курская область вошла в число граничащих с Украиной регионов, где до 25 апреля действует «желтый» уровень террористической опасности. Все специальные службы работают в усиленном режиме. Такой же режим ввели у себя главы Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также Крыма.

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские войска продолжают попытки нанести удар по объектам на территории страны. Он подчеркнул, что если ВСУ не прекратит провокации, то Россия нанесет удар по Киеву и другим центрам командования.