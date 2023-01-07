Криминал 07 января 2023, 20:05 СК заведет дело после незаконных обысков дома врио главы Херсонской области Сальдо Бастрыкин поручил завести дело после обысков украинских силовиков в доме Сальдо Служба безопасности Украины

Читать 360tv в

Уголовное дело заведут российские следователи после незаконных обысков, которые провели украинские силовики в доме временно исполняющего обязанности главы Запорожской области Владимира Сальдо. Как сообщила пресс-служба СК, такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Следователи намерены оценить правомерность действий украинских силовых структур и спецслужб, принявших участие в незаконном обыске.

Реклама

В дом Владимира Сальдо в минувшую пятницу, 6 января, пришли сотрудники Государственного бюро расследований Украины в рамках расследования дела о коллаборационизме. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Реклама

В ходе обыска украинские силовики нашли книги по истории России, личные заметки Сальдо, а также некие служебные документы. По версии правоохранителей, собранные доказательства доказывают вину временно исполняющего обязанности главы Херсонской области.