Криминал 04 февраля 2023, 02:32 СК заведет дело из-за решения Генпрокуратуры Украины против военкора Пегова Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выдвинутого Украиной обвинения Пегову РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следователи будут расследовать уголовное дело, связанное с решением Генпрокуратуры Украины о предъявлении обвинений военкору Семену Пегову. Ему вменяют оправдание действий армии России на Украине, сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин. <…> поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры Украины в связи с незаконным принятием решения о предъявлении Семену Пегову обвинения в создании „пропагандистских материалов на военную тематику“» — говорится в официальном сообщении.

Реклама

В ходе следствия установят конкретных должностных лиц Генпрокуратуры Украины, которые приняли незаконное решение о привлечении россиянина к уголовной ответственности.

Реклама

Украинские прокуроры обвинили Пегова в систематическом посещении освобожденных территорий Украины. Инициаторами открытия досудебного расследования являются департамент киберполиции Украины и Главное управление Национальной полиции.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин вручил Семену Пегову орден Мужества в Кремле.