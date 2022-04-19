СК запросит у Минобороны документы о возможной провокации в Одесской области

Следственный комитет России попросит Минобороны РФ предоставить документы о готовящейся в Одесской области провокации с расстрелом мирных жителей. Преступление, предположительно, хотели повесить на российских военных.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить информацию от Минобороны РФ о готовящихся провокациях.

«Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о подготовке провокаций в Одесской области, а также провокаций, которые могут быть совершены украинскими националистами на Пасху в Запорожской, Николаевской, Харьковской и других областях», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Эта информация будет проанализирована, люди, причастные к организации провокаций, будут установлены. Позже их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

Ранее Минобороны России заявило, что Служба безопасности Украины готовит провокацию в Одесской области для обвинения российской стороны в военных преступлениях. Предположительно, украинские националисты могут использовать форму военных РФ и совершать демонстративные расстрелы местных жителей. Об этом написала «Газета.ru».