Криминал 16 июня 2023, 10:46 СК заочно предъявил обвинения почти 100 наемникам, сражающимся на стороне Украины СК России заочно предъявил обвинения в наемничестве 95 иностранцам, сражающимся за ВСУ Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения 95 гражданам других государств, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом СК РФ сообщил в своем Telegram-канале.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин провел совещание в Луганске. В столице ЛНР главе СК доложили о результатах расследования преступлений киевского режима.

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Бастрыкин также заслушал информацию о расследовании преступной деятельности иностранцев, сражающихся за Украину. Как сообщили в Следственном комитете, 95 граждан других государств заочно обвинили в наемничестве.

«В их числе граждане США, Франции, Великобритании, Бельгии, Израиля и Латвии», — уточнили в СК.

В ходе совещания Бастрыкину сообщили, что по итогам расследования преступлений киевского режима утвердили обвинительные заключения по 90 уголовным делам. Их передали в судебные органы новых регионов России.

Весной СК заочно предъявил обвинения в наемничестве 12 иностранцам. Среди них оказались граждане пяти государств.