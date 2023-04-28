Криминал 28 апреля 2023, 11:04 СК заочно предъявил обвинения 12 наемникам из пяти стран СК: 12 иностранным наемникам заочно предъявили обвинения Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение 12 наемникам, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Восемь обвиняемых в наемничестве являются гражданами США, также среди фигурантов есть граждане Великобритании, Южной Кореи, Австралии и Франции.

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По информации следователей, наемники прибыли на Украину в июле 2022 года. Там за вознаграждение они стали участвовать в боевых действиях против ВС России в Донецкой Народной Республике и на Харьковском направлении

В СК отметили, что в судах новых российских регионов ранее уже вынесли 11 приговоров по уголовным делам против украинских военнослужащих, которые совершили убийства мирных жителей и другие преступления.

Также ведомство продолжило выяснять обстоятельства преступлений в Мариуполе в период, когда националисты запрещенного в России полка «Азов»* пытались сохранять в городе украинский режим. По многочисленным свидетельства, весной 2022 года националисты не выпускали мирное население из зоны ведения боевых действий.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена на территории России.