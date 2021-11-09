СК закрыл дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов

Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

Расследование было прекращено после того, как Быков возместил ущерб на сумму более 75 миллионов рублей, уточнило РИА «Новости».

Ранее в СК сообщали, что бизнесмен в рамках расследования этого дела погасил задолженности по налогам на сумму более 60 миллионов рублей, а также еще свыше 15 миллионов рублей ушли в счет пени и штрафа.

Дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере является неединственным делом против Быкова. Он был осужден на 13 лет лишения свободы за организацию двух убийств в 1994 году. Приговор вынесли в начале сентября этого года. Адвокат Быкова заявил, что будет обжаловать решение суда.

Бизнесмен также является фигурантом других дел о подстрекательстве к совершению убийства по найму, к покушению на совершение убийства двух лиц, об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и организации преступного сообщества.