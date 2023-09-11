Криминал 11 сентября 2023, 13:49 СК заявил об умысле подростка убить учителя в школе хутора Красный Десант Дело о покушении на убийство завели после ЧП в школе хутора Красный Десант РИА «Новости»

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Против 15-летнего подростка, ранившего кухонным ножом четырех человек на территории школы в хуторе Красный Десант, возбудили дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, подросток, имея умысел об убийстве учителя школы, утром 11 сентября надел маску, взял кухонный нож и отправился в учебное заведение.

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Там ему помешали две сотрудницы школы и родственник одной из учениц. Молодой человек порезал их ножом. Один из потерпевших получил ранение спины. Его доставили в больницу. Никто из учеников не пострадал.

Подростка задержали. С ним проводят необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения, заключили в пресс-службе ведомства.

О ЧП в школе в хуторе Красный Десант утром 11 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что подросток — ученик девятого класса. Известно, что он страдает психическим заболеванием.