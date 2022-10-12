СК заявил о причастности 12 человек к взрыву на Крымском мосту | 360°

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СК заявил о причастности 12 человек к взрыву на Крымском мосту

СК РФ: к теракту на Крымском мосту причастны 12 человек

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В рамках дела о теракте на Крымском мосту следователи установили 12 человек, причастных к преступлению. Об этом сообщили в СК РФ.

Полученные доказательства свидетельствуют, что теракт организовали спецслужбы Украины, подчеркнули в ведомстве.

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Сотрудники СК провели несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в нескольких регионах России. С места происшествия изъяли различные фрагменты, по ним назначены экспертизы, отметили в ведомстве.

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В Следственном комитете сообщили, что преступники закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Сначала груз доставили из порта Одессы в Болгарию, потом переправили в грузинский порт, оттуда в Армению, где паллеты с пленкой растаможили. Затем груз вернули в Грузию, откуда ввезли в Россию.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании восьми человек в рамках дела о теракте на Крымском мосту. Среди них пять россиян и три гражданина Украины и Армении. Организатором взрыва являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, подчеркнули в ведомстве.

Крымский мост

СК РФ

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