СК: задержаны причастные к убийству главы ингушского Центра «Э»

Правоохранительные органы задержали шестерых членов преступной группировки, которая причастна к убийству руководителя центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Подозреваемые, в том числе и глава ОПГ, задержаны 6 декабря на территории Москвы и Ингушетии, сообщили в пресс-службе СК РФ. Задержание проводили сотрудники Следственного комитета и ФСБ России при взаимодействии с МВД и Росгвардией.

«Проведена спецоперация, по результатам которой задержаны руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Правоохранители продолжают розыск других лиц, которые могут быть причастны к нападению.

Начальника Центра по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в Москве 2 ноября. Двойное убийство на улице Академика Анохина попало на камеру видеонаблюдения. С места преступления предполагаемый преступник скрылся на автомобиле, который вскоре нашли пустым.

Позже стало известно об аресте двух подозреваемых. Гелани Костоеву и Ахмеду Арапиеву предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц и незаконном ношении оружия.

Ибрагима Эльджаркиева уже пытались убить. Покушение на него произошло 12 января 2019 года, когда полицейский с охраной ехал из Чечни в Ингушетию. На него напали в нескольких километрах от пограничного поста.