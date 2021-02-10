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    10 февраля 2021, 11:22

    СК задержал участников «Свидетелей Иеговы»* в Москве

    Александр Блинов

    Следователи возбудили уголовное дело по факту деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* в Москве. Установлены и задержаны организаторы и члены движения, сообщило управление СК РФ по Москве.

    «Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности „Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России“», — сообщили в ведомстве.

    Следствие установило, что группа лиц, осведомленная о вступившем в силу решении Верховного суда, признавшего организацию экстремистской, организовала на севере Москвы работу ее филиала.

    «Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение», — рассказали в СК.

    В Москве задержали организаторов и членов движения, проводятся обыски по 16 адресам проживания участников запрещенной секты.

    *«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.