СК задержал участников «Свидетелей Иеговы»* в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* в Москве. Установлены и задержаны организаторы и члены движения, сообщило управление СК РФ по Москве.

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности „Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России“», — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что группа лиц, осведомленная о вступившем в силу решении Верховного суда, признавшего организацию экстремистской, организовала на севере Москвы работу ее филиала.

«Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение», — рассказали в СК.

В Москве задержали организаторов и членов движения, проводятся обыски по 16 адресам проживания участников запрещенной секты.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.