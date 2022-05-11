СК задержал трех человек по делу о пожарах в Красноярском крае

В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности во время масштабных пожаров в Красноярском крае задержаны сотрудники ПАО «Россети—Сибирь»—«Красноярскэнерго». Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

«В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО „Россети-Сибирь“—„Красноярскэнерго“ (избрана мера пресечения в виде домашнего ареста); начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО „Россети—Сибирь“—„Красноярскэнерго“; начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети, Дзержинский район электрических сетей, филиала ПАО „Россети—Сибирь“—„Красноярскэнерго“», — сказано в сообщении пресс-службы регионального главка СК.

Ведомство также сообщило, что количество погибших при пожарах в регионе увеличилось до восьми человек.

По данным следствия, 7 мая, в связи с резким ухудшением погодных условий и сильным порывистым ветром, на территориях 60 населенных пунктов Красноярского края возникли пожары. Причинами стали короткие замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, а также пал сухой травы, отметили в ведомстве. Огонь повлек распространение пожаров на территориях населенных пунктов.

«Предварительно, огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений, погибло восемь человек», — указано в сообщении пресс-службы.

Мужчина и две женщины погибли в селе Талажанка Казачинского района, мужчина и женщина — в селе Никольск Шарыповского района, женщина погибла в городе Заозерный Рыбинского района, в деревне Ашпатск и селе Курай Дзержинского района погибли две женщины, они находились непосредственно в очаге пожаров, отметили в ведомстве.