СК задержал руководителя департамента здравоохранения Орловской области

Следователи задержали руководителя департамента здравоохранения Орловской области. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» и «Превышение должностных полномочий».

Информация об этом появилась на YouTube-канале СК по региону.

«Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя департамента здравоохранения Орловской области и его подчиненного. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей „Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности“ и „Превышение должностных полномочий“», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что руководитель, используя свое служебное положение, с 11 сентября по 23 ноября 2020 года дал незаконные устные указания одному из своих подчиненных на проведение проверки в отношении медицинской организации с дальнейшим отказом в переоформлении лицензии вне зависимости от ее результатов.

Он знал, что ООО «Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА» обратилось в департамент здравоохранения Орловской области с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с открытием отделения диализа в регионе.

В результате подчиненный руководителя, чтобы избежать ответственности за неисполнение указаний, внес в акт проверки в отношении организации формальные нарушения, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии.

Руководитель департамента зная, что «Диализный центр Нефрос-Калуга» выполнил все условия, все равно воспрепятствовал деятельности этой организации. Он издал приказ об отказе в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В пресс-службе отметили, что действия руководителя и его подчиненного повлекли нарушение прав и законных интересов центра. Руководитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.