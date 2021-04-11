СК задержал репетитора, подозреваемого в похищении московского школьника

В Москве задержали репетитора по математике. Его подозревают в похищении шестиклассника. Мальчик найден его жизни ничего не угрожает. Об этом рассказали в пресс-службе СК по городу.

«По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний уроженец Казахстана, который незадолго до случившегося оказывал частные услуги ребенку по репетиторству. Ему предъявлено обвинение», — говорится в тексте.

Следствие полагает, что 7 апреля мужчина обманным путем посадил 13-летнего школьника в такси. Водителю он сообщил ложные сведения о ребенке. Обвиняемый похитил подростка с целью его захвата и удержания, отметили в ведомстве.

В полицию обратились родители мальчика. По их словам их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег.

Оперативники быстро засекли местонахождение ребенка и репетитора. Они передвигались по территории Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего».

Об этой истории ранее написал «Московский комсомолец». По их данным, мальчик с своими совершеннолетними друзьями решил похитить у родителей несколько миллионов рублей и уехать с ними в Екатеринбург. Там они планировали вымогать у его близких деньги. Известно, что шестиклассник с планшета отца перевел на свой счет 100 тысяч рублей, потом он обналичил эти деньги. Также из портфеля сын вытащил три миллиона рублей.

Репетитор по математике фигурировал как криминальный советчик. Издание отметило, что подросток начал утверждать, что его похитили. Хотя в машину он садился самостоятельно. Расследование уголовного дела продолжается.