СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета Robinson в Лыткарине

Полицейские задержали предпринимательницу по делу о крушении в подмосковном лесу вертолета Robinson со смертельным исходом. Ей предъявили обвинение, но вину она не признает. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Установлено лицо, организовавшее на территории аэродрома Мячково проведение экскурсионных прогулок на воздушном транспорте. Задержанной 1977 года рождения индивидуальной предпринимательнице предъявлено обвинение», — сказано в сообщении.

Следователи также провели обыск в помещениях, которые занимала предпринимательница. Помимо этого, изъята документация на воздушное судно и другие документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели. В рамках дела назначен комплекс судебных экспертиз и организовано проведение комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании обвиняемой меры пресечения.

Вертолет Robinson R-44 рухнул в Лыткарине вечером в воскресенье. Ранее сообщалось, что воздушное судно потерпело крушение в ходе учебно-тренировочного полета. На борту находились три человека. Все погибли.