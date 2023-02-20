Криминал 20 февраля 2023, 22:58 СК задержал подозреваемого в покушении на убийство девушки в Новой Москве СК заподозрил 26-летнего мужчину в причастности ко взрыву посылки в Новой Москве

Читать 360tv в

Сотрудники СК задержали 26-летнего молодого человека, который может быть причастен ко взрыву посылки в руках жительницы Новой Москвы. В пресс-службе ведомства уточнили, что подозреваемый был знаком с потерпевшей. Следователи приступили к допросу задержанного.

В Следственном комитете рассказали, что молодого человека задержали и доставили в одно из подразделений столичного СК. С задержанным уже начали работать. Правоохранители выяснили, что он знал потерпевшую. Силовики возбудили два уголовных дела — по статьям о покушении на убийство общеопасным способом, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Реклама

Днем 20 февраля жительница Троицка обнаружила возле подъезда дома картонную коробку. На ней было написано, что она предназначена именно девушке. После вскрытия посылки в подъезде раздался взрыв. Пострадавшую с ожогами лица госпитализировали.

Реклама

По словам отца подозреваемого, молодой человек был знаком с жертвой около семи лет. Они жили в соседних домах и часто сталкивались во время выгула собак.