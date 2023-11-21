Криминал 21 ноября 2023, 19:36 СК задержал подозреваемого в изнасиловании пятилетней давности в Москве Мужчину заподозрили в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы в 2018 году РИА «Новости»

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Мужчину, которого заподозрили в изнасиловании женщины в 2018 году на северо-западе Москвы, задержали. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 27 августа 2018 года мужчина, находился в лесопарке недалеко от Парковой улицы. Он похитил у женщины мобильный телефон и деньги, а после изнасиловал ее и скрылся с места происшествия.

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Во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты изучили материалы уголовного дела и смогли установить личность преступника.

В итоге стражи правопорядка задержали уроженца Брянской области 1985 года рождения. Ему уже предъявили обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Ранее мужчине дали пять лет колонии за попытку изнасилования двух незнакомок на юге Москвы.