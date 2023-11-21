21 ноября 2023, 19:36
СК задержал подозреваемого в изнасиловании пятилетней давности в Москве
Мужчину заподозрили в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы в 2018 году
Мужчину, которого заподозрили в изнасиловании женщины в 2018 году на северо-западе Москвы, задержали. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным следствия, 27 августа 2018 года мужчина, находился в лесопарке недалеко от Парковой улицы. Он похитил у женщины мобильный телефон и деньги, а после изнасиловал ее и скрылся с места происшествия.
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Во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты изучили материалы уголовного дела и смогли установить личность преступника.
В итоге стражи правопорядка задержали уроженца Брянской области 1985 года рождения. Ему уже предъявили обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.
Ранее мужчине дали пять лет колонии за попытку изнасилования двух незнакомок на юге Москвы.
Преступления
Изнасилования
Следственный комитет России
Москва 2023
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