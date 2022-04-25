СК задержал офицера СБУ за насилие и убийство семьи из Мариуполя

Российские следователи задержали командира роты по воспитательной работе бригады морской пехоты ВСУ Сергея Батынского. Его подозревают в изнасиловании жительницы Мариуполя и убийстве ее мужа. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она пояснила, что бойцы ВСУ задержали семейную пару в начале апреля, когда они проезжали блокпост. Несмотря на то, что водитель и пассажирка показали украинские паспорта, их отправили в подвал.

Пьяный Батынский изнасиловал женщину, а когда за нее попытался вступиться ее муж, военный его застрелил.

В ходе предварительного следствия офицер сознался в содеянном. Также показания на него дали и другие военнослужащие.

Против украинского военного завели уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления.

СК опубликовал видео с допросом задержанного, в котором он рассказал об обстоятельствах своих действий и чистосердечно раскаялся.