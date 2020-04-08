СК задержал менеджеров «Крымэнерго» по подозрению в мошенничестве
Заместитель гендиректора — руководитель аппарата «Крымэнерго» и бывший первый заместитель гендиректора задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.
Задержанных подозревают во вступлении в преступный сговор для получения денег с потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия.
Менеджеров поймали с поличным, когда они получали взятку в размере 300 тысяч рублей.