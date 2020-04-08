    08 апреля 2020, 15:30

    СК задержал менеджеров «Крымэнерго» по подозрению в мошенничестве

    Анастасия Кременчугская

    Заместитель гендиректора — руководитель аппарата «Крымэнерго» и бывший первый заместитель гендиректора задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.

    Задержанных подозревают во вступлении в преступный сговор для получения денег с потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия.

    Менеджеров поймали с поличным, когда они получали взятку в размере 300 тысяч рублей.