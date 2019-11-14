  • СК задержал гендиректора ЧОП после стрельбы в колледже в Благовещенске

    14 ноября 2019, 16:14

    Андрей Иванов

    Следователи задержали генерального директора частного охранного предприятия, сотрудники которого обеспечивали безопасность в строительном колледже в Благовещенске. Утром 14 ноября студент открыл в учебном заведении стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ.
    СК задержал гендиректора ЧОП после стрельбы в колледже в Благовещенске

    Благовещенский колледж охраняли сотрудники ЧОП «Сириус-А». По версии следствия, задержанный допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства человека без разрешения на охранную деятельность.

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    Генерального директора ЧОП сейчас поместили в изолятор временного содержания. Следователи попросят суд арестовать его. Сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства случившегося в образовательном заведении ЧП.

    Утром 14 ноября в строительный колледж пришел вооруженный ружьем студент и открыл огонь. Позже он покончил с собой. Он убил одного человека и ранил троих. Двое пострадавших сейчас в больнице. Им сделали операцию. Один раненый находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Сокурсники стрелка рассказали, что он был тихоней, всегда сидел на первой парте, ни с кем не ссорился и ничем не выделялся. Однако по версии полиции, он мог начать стрельбу из-за личного конфликта с однокурсниками.