СК задержал гендиректора ЧОП после стрельбы в колледже в Благовещенске

Благовещенский колледж охраняли сотрудники ЧОП «Сириус-А». По версии следствия, задержанный допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства человека без разрешения на охранную деятельность.

Тихий парень с ружьем. Что известно о благовещенском стрелке Подробнее

Генерального директора ЧОП сейчас поместили в изолятор временного содержания. Следователи попросят суд арестовать его. Сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства случившегося в образовательном заведении ЧП.

Утром 14 ноября в строительный колледж пришел вооруженный ружьем студент и открыл огонь. Позже он покончил с собой. Он убил одного человека и ранил троих. Двое пострадавших сейчас в больнице. Им сделали операцию. Один раненый находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сокурсники стрелка рассказали, что он был тихоней, всегда сидел на первой парте, ни с кем не ссорился и ничем не выделялся. Однако по версии полиции, он мог начать стрельбу из-за личного конфликта с однокурсниками.